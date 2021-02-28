В Индии запустили на орбиту 19 спутников: видео

В воскресенье, 28 февраля индийская организация космических исследований запустила 19 спутников на орбиту Земли.

Об этом сообщили Xinhua.

PSLV-C51, оснащенный двумя прочными накладными ускорителями, третий такой запуск варианта PSLV-DL, стартовал в 10.24 утра с первой стартовой площадки в Шрихарикоте.

Стоит отметить, что Amazonia-1 - это солнечно-синхронный спутник, первый спутник, полностью разработанный, интегрированный, испытанный и эксплуатируемый Бразильским национальным институтом космических исследований. Он может генерировать изображения любой части мира каждые пять дней, но будет использоваться в основном для предоставления данных дистанционного зондирования пользователям, наблюдающим за обезлесением в лесах Амазонки.

Видео запуска:

В то же время миссия также несла 18 других спутников, в том числе группу из 12 спутников SpaceBEE из Соединенных Штатов и еще одну группу из трех спутников под названием UNITYsat, совместно разработанную студентами трех инженерных колледжей - Jeppiaar Institute of Technology, Sriperumbudur, Инженерный колледж GH Raisoni, Нагпур, Инженерно-технологический институт Шри Шахти, Коимбатур. Кроме того, миссия также несла наноспутник, разработанный Space Kidz India, который предназначен для изучения космической погоды и демонстрации технологий связи на большие расстояния.

Кадры запуска:

Напомним, что ранее, 24 января SpaceX установила новый рекорд в области космонавтики, запустив в космос сразу 143 спутника.