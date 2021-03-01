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СМИ вспомнили, как первый глава МИД Зленко относился к "дерибану" Украины Россией

СМИ вспомнили, как первый глава МИД Зленко относился к "дерибану" Украины Россией
15:22 Сегодня Телеграф

Умерший первый глава МИД времен независимости Анатолий Зленко всегда отстаивал территориальную целостность Украины. В частности, об этом можно судить из его рассуждений по вопросу принадлежности острова Тузла, на который Россия пробовала претендовать еще с 1996 года и заняла в одностороннем порядке после аннексии Крыма.

На этот счет он высказался во время пресс-конференции в Киеве в 2010 году, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Украина передаст России остров Тузла при делимитации акватории Азовского моря.

"Я на 90% уверен, что этого не произойдет. Я не думаю, что Украина пойдет на соответствующие уступки ради того, чтобы удовлетворить чьи-то интересы за счет своей территории", - заявлял тогда Зленко.

В чем суть претензий РФ по Тузле?

Россия претендовала на раздел Керченского пролива с Украиной с 1996 года. Согласно картам времен СССР, линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят в нескольких российских портов Азова, отошел бы Украине. В свою очередь, Россия предлагала провести границу по середине судоходного фарватера.

12 июля 2012 года в Ялте президенты Украины и России подписали совместное заявление о будущей делимитации морской границы между РФ и Украиной.

21 марта 2014 года, в связи с аннексией Крыма, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Керченский пролив больше не может являться предметом переговоров с Украиной. Таким образом, Российская Федерация в одностороннем порядке заявила о своем территориальном праве на Керченский пролив и остров Тузла, в частности.

Как сообщалось ранее, Россия могла захватить Крым еще при президентстве Бориса Ельцина. Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Крым, Тузла, Аннексия Крыма, Анатолий Зленко.
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