"Атлетико" добыл волевую победу над "Атлетиком" (видео)

В среду, 10 марта, "Атлетико" в перенесенном матче 18-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Атлетик". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Хозяева довольно быстро пропустили после точного выстрела Икера Муньяина, однако еще в первом тайме сумели отыграться усилиями Маркоса Льоренте. А победу "Матрасникам" принесло попадание Луиса Суареса с пенальти.

Этот успех позволил "Атлетико" (62 очка) упрочить лидерство в турнирной таблице Примеры, "Атлетик" (33 очка) - восьмой. В следующем туре "Матрасники" сыграют на выезде с "Хетафе" (13.03.2021), а "Баски" проведут гостевой поединок с "Сельтой" (14.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Атлетико" не сумел обыграть "Реал".