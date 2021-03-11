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Четверг, 11.03.2021
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"Атлетико" добыл волевую победу над "Атлетиком" (видео)

"Атлетико" добыл волевую победу над "Атлетиком" (видео)
11:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atleti

В среду, 10 марта, "Атлетико" в перенесенном матче 18-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Атлетик". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

"Реал" с большими проблемами обыграл предпоследнюю команду Примеры (видео)

Хозяева довольно быстро пропустили после точного выстрела Икера Муньяина, однако еще в первом тайме сумели отыграться усилиями Маркоса Льоренте. А победу "Матрасникам" принесло попадание Луиса Суареса с пенальти.

Этот успех позволил "Атлетико" (62 очка) упрочить лидерство в турнирной таблице Примеры, "Атлетик" (33 очка) - восьмой. В следующем туре "Матрасники" сыграют на выезде с "Хетафе" (13.03.2021), а "Баски" проведут гостевой поединок с "Сельтой" (14.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Атлетико" не сумел обыграть "Реал".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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