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Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой дружил с отцом девочки и жил неподалеку: подробности от полиции

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой дружил с отцом девочки и жил неподалеку: подробности от полиции
12:13 Сегодня Телеграф полиция

Задержанный правоохранителями подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Олешковского района Херсонской области жил на одной улице с семьей девочки и дружил с отцом ребенка.

Об этом на брифинге в понедельник, 15 марта, заявил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.

"Им оказался 62-летний местный житель, который ранее не единожды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья лица, и который в последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году", - рассказал начальник областного главка полиции.

По его словам, также на протяжении последнего года задержанный привлекался к административной ответственности.

"Он жил сам, недалеко от места проживания отца (убитой девочки – ред.), он был его другом и (жил – ред.) на одной улице с потерпевшей", - добавил Прокудин.

По информации правоохранителей, подозреваемый оставил свою ДНК на мешке, в котором нашли тело девочки.

Правоохранители заверили, что собрали достаточно доказательной базы для обоснованного подозрения именно этого человека.

"В основу наших подозрений заложены многочисленные показания свидетелей, которые были опрошены… (выводы – ред.) проведенных экспертиз... по состоянию на вчерашний день мы получили две важных экспертизы, которые дали нам уверенность в подозрении именно этого подозреваемого", - сказал на брифинге представитель следствия.

По словам Прокудина, в воскресенье, 14 марта, задержанному судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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При этом в полиции пока не могут сказать, где все время поисков находилось тело убитой девочки.

"Мы не исключаем, что тело могло скрываться в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ", - добавили правоохранители.

Сам же подозреваемый от дачи каких-либо показаний отказывается, пользуясь правом, предоставленным ему законодательством.

Как сообщалось, поиск девочки из села Счастливое Олешковского района Херсонской области полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой было всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было. К поискам ребенка подключили квадрокоптеры и тепловизоры.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Полиция, Изнасилование, Убийство, Девочка, Подозреваемый, Маша Борисова.
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