Подозреваемому в убийстве 7-летней Даши Борисовой в селе Счастливое, который ранее также изнасиловал мальчика, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

За время расследования, в ходе чего было доказано, то мужчина изнасиловал ребенка, а потом задушил, полицейские прокуроры провели больше 300 допросов местных жителей и 5 ДНК-экспертиз, а также судебно-медицинскую экспертизу тела девочки.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10-15 лет или пожизненное лишение свободы", - утонили в ОГПУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что во время задержания подозреваемый в убийстве Маши Борисовой порезал себе вены.

Также он был знаком с отцом девочки, жил неподалеку и они часто выпивали вместе.