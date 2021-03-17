Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках

Президент России Владимир Путин якобы серьезно болен, из-за чего даже не может долго держаться на ногах, а на мероприятиях, где демонстрируется его якобы хорошая физическая форма, используются двойники.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей.

"Стоило мне в конце октября сказать, что президент просто боится покидать свое убежище, как вдруг в начале ноября мы увидели, что он вышел на публику. Он просто попросил подобрать ему особую комбинацию препаратов, которая сможет держать его на ногах хоть какое-то время. Сейчас он на ногах какое-то время держится", - говорит Соловей.

По его словам, у Путина действительно есть двойники, и они участвуют вместо него в публичных мероприятиях.

"В его состоянии он не может ни купаться в проруби, ни играть в хоккей. Это абсолютно точно", - заверяет публицист, добавив, что Путин "не может играть в хоккей уже несколько лет".

Вместе с тем, добавляет он, благодаря качественной режиссуре и монтажу Путин сам участвует во многих мероприятиях, не показывая плохого состояния своего здоровья.

"Я говорю, что с (Александром – ред.) Лукашенко встречался и вел беседу Владимир Владимирович Путин. Все остальное – пространство для воображения. Кстати, если подробно посмотрите репортаж, то вы увидите, что из 15 минут Владимир Владимирович стоит на лыжах ровно две. Согласитесь, это не такое сложное занятие даже для человека, который находится не в лучшей физической форме", - отмечает Соловей.

Как сообщалось, Валерий Соловей заявил, что Путин вынужден будет уйти с поста президента России и уже дал своим приближенным указание подготовить список кандидатов ему на замену.