"Захочет ли кто-то инвестировать или жить в такой стране?", - Черняк дал жесткую оценку событиям на Банковой

Произошедшее во время акции сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко под Офисом президента Украины в субботу, 20 марта, и освещение этого в европейских СМИ крайне негативно сказалось на имидже страны.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 22 марта, бизнесмен, глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк.

"Коротко, о ситуации в Украине. Это офис Президента. Слева внизу, в том числе, свастика. Полиция не вмешивалась. О ситуации узнал из ЕвроНьюз, цитирую: Группа молодых неофашистов атаковала правительственное здание. Задержан и потом отпущен человек, который ранее задерживался за ношение оружия", - пишет бизнесмен.

В заключение он делает вывод: "Захочет ли кто-то инвестировать или жить в такой стране, после такой информационной картинки по главному европейскому телевизионному каналу - ответ очевиден".

Черняк также опубликовал фото фасада здания Офиса президента, на котором выделена нацистская символика.

Как сообщалось, Стерненко приговорили к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

Сам Щербич заявлял, что от него пытками и угрозами требовали сложить мандат.

В сентябре 2015 года Стерненко вручили подозрение в похищении, сам же активист настаивал на том, что сторона обвинения не имеет доказательств, а дело построено исключительно на заявлениях Щербича.

Решение о заключении было принято 23 февраля 2021 года. Сразу же после приговора суда в Украине начались акции протеста.

В субботу, 20 марта, сторонники Стерненко попытались штурмовать Офис президента, в ходе чего разрисовали фасад здания краской и разбили несколько стекол на входной двери. Правоохранители, находившиеся на месте событий, этому не препятствовали.

Позже заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал акцию и объяснил, почему полицейские не стали вмешиваться, даже когда те выбили стекла входной двери и сожгли табличку.

Комментируя произошедшее, один из организаторов акции в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта, а также лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов рассказал, что у здания Офиса президента планировали провести "перформанс", однако никто не планировал бить стекла и закидывать здание дымовыми шашками.