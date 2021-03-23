Молодой россиянин на скорости протаранил двух женщин-пешеходов: медики не смогли их спасти (фото)

В Москве водитель Mersedes сбил двух женщин на тротуаре, а пешеходы, находившиеся какое-то время в тяжелом состоянии, вскоре умерли – одна в машине скорой помощи, а вторая – в реанимации. Сам водитель сбежал, оставив авто на месте аварии.

Об этом сообщают в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Авария произошла на перекрестке улицы Пулковская и Конаковского проезда. Предварительно, водитель сначала протаранил припаркованную легковушку, после чего вылетел на тротуар.

Вскоре стало известно, что за рулем машины сидел 23-летний Сидикшох Рахматов. Практически сразу ему закрыли выезд из РФ и объявили в розыск.

На отца Сидикшоха зарегистрирован бизнес в Ульяновской области на торговлю продуктами, фруктами и товарами для быта.

Погибшими пешеходами, которых сбил молодой человек, оказались москвички 60-ти и 57-ми лет. На данный момент полицейские проводят следственные действия на месте брошенного авто.

Как сообщал Телеграф, ранее в Новой Москве (Россия) водитель самосвала не опустил кузов и попытался проехать под мостом. Затея успехом не увенчалась, а сам водитель погиб от столкновения.