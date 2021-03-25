В "ковидной" больнице Луцка произошло самоубийство: подробности (фото)

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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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16:55 Сегодня Телеграф

В Луцке из здания коронавирусного госпиталя, расположенного в отдельном здании местного роддома, выбросилась 81-летняя женщина. Она погибла на мете.

Об этом сообщают "Волинські новини".

Женщина выпала с 4 этажа. По словам заместителя директора городской клинической больницы Андрея Смольянинова, на данный момент точно неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Волынской области, женщине, которая выпала с четвертого этажа лечебного учреждения, был 81 год. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту несчастного случая сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал "Телеграф", ранее в больницах Киева уже пятеро пациентов наложили на себя руки, пока находились на лечении от коронавируса.

Также в Тернополе мужчина перерезал себе сонную артерию прямо на глазах у медиков коронавирусного отделения. Он находился в тяжелом состоянии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

Все по теме:

Луцк, Самоубийства, Коронавирус, Covid-19, Суициды.
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