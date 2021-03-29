Крушение "Интерсити" перед Запорожьем: пассажиры оставались ждать транспорт в чистом поле 3 часа (фото)

Железная дорога, бесспорно, один из самых безопасных видов транспорта. Но и там случаются непредвиденные ситуации. Сегодня, 29 марта, буквально на границе Днепропетровской и Запорожской областей в районе села Славгород с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов.

В соцсети появились снимки с места крушения. Их опубликовал запорожский корреспондент телеканала "Интер" Сергей Бордюжа. На снимках видно, что один из рельсов, по которым двигался "Интерсити", находится рядом с полотном и выглядит "змейкой".

- Покорежены рельсы и шпалы, вывернуты колесные пары, - прокомментировал увиденное журналист.

В Инстаграме, где очевидцы опубликовали первое видео лежащих вагонов, у него уже более 50 тысяч просмотров. Множатся и комментарии.

"Вот вам и самый безопасный вид транспорта. Хорошо, что нет пострадавших! Мы из-за опоздания Интерсити, чуть на самолет не опоздали", "Дальше – пешком", " Ребята, это была жесть!", "Последний раз на поезде ездил лет 20 назад и больше нет желания и вряд ли будет".

Узнав о произошедшем, за кем-то из Запорожья приехали родственники. Кто-то предложил свои услуги, воспользовавшись моментом, – очень дорого: "По 500 4 человека сейчас приеду заберу. Семье скидка за полторы". К слову, до конечной станции Запорожье оставалось каких-то 50 километров.

Остальные остались в уцелевших вагонах дожидаться помощи от нечаянного виновника – железной дороги. Из-за того, что шел сильный дождь и окрестные поля-дороги развезло, легковушкам добраться сюда оказалось практически невозможно. Не смогла подъехать и "скорая помощь", вызванная к пассажиру, внезапно почувствовавшему себя плохо. Врачу пришлось добираться к пациенту пешком.

А вот три вагона за уставшими и перенервничавшими пассажирами приехали спустя три часа. Но не по злому умыслу, как объяснили на железной дороге: задержка произошла из-за того, что был поврежден контактный провод.

Примечательно, что №732-й поезд уже под другим номером должен был вскоре возвращаться в обратный рейс.

"Вагон, в котором я должен был ехать в Киев... Тот случай, когда приехал на вокзал, а поезда не будет...." – написал в комментариях Алексей Билецкий.

Зато на Bla-bla-car сразу возросло количество предложений подвезти запорожцев в столицу попутками от 255 до 475 гривен. Но со значительным опозданием пассажиров забрали и с вокзала "Запорожье-1".

-В 15:32 поезд должен был отправляться в Киев, но поехали люди другим составом с задержкой, в 17:46, - уточнили "Телеграфу" в справочном бюро запорожского вокзала.

Из-за аварии теперь на некоторое время вынужденно изменится расписание немногочисленных пассажирских и грузовых поездов на Приднепровской железной дороге.

Как сообщал "Телеграф", электричку сообщением Харьков-Славянск на перегоне Мерефа-Борки неизвестные забросали камнями, один из которых пробил окно и разбил голову пассажирке.

Фото Сергея Бордюжи