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Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Это вопрос времени: Украине предрекли новый локдаун

Это вопрос времени: Украине предрекли новый локдаун
05:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинцам стоит ожидать дальнейшего ужесточения карантинных ограничений. 

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий. 

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что в Украине введут общенациональный локдаун, врач ответил, что он "100 процентов будет". 

Жиравецкий указал на то, что ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях улучшилась после закрытия их на карантин.

"Но если сейчас снова открыть их, то неизвестно - не начнется ли та же история через две-три недели", - отметил он. 

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Больше о реальной ситуации с коронавирусом в Украине и о том, как обстоят дела с вакцинацией и достижением коллективного иммунитета, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун, Тарас Жиравецкий.
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