Это вопрос времени: Украине предрекли новый локдаун

Украинцам стоит ожидать дальнейшего ужесточения карантинных ограничений.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что в Украине введут общенациональный локдаун, врач ответил, что он "100 процентов будет".

Жиравецкий указал на то, что ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях улучшилась после закрытия их на карантин.

"Но если сейчас снова открыть их, то неизвестно - не начнется ли та же история через две-три недели", - отметил он.

Больше о реальной ситуации с коронавирусом в Украине и о том, как обстоят дела с вакцинацией и достижением коллективного иммунитета, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.