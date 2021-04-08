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У Навального начали отниматься руки: в колонии его хотят лечить диклофенаком

У Навального начали отниматься руки: в колонии его хотят лечить диклофенаком
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Медики в покровской колонии, российский оппозиционер Алексей Навальный начал терять чувствительность рук, у него обнаружили две грыжи.

Об этом 7 апреля рассказала Дождю адвокат Навального Ольга Михайлова.

По ее словам, он испытывает боли в спине и ноге, также у него теряется чувствительность рук. 6 апреля у оппозиционера была температура 38, а днем ранее 39. 8 апреля температура находится на уровне 37 градусов. При этом политик кашляет и очень истощен, он продолжает голодать и пьет только воду.

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Фельдшер колонии приписал Навальному принимать диклофенак и никотиновую кислоту, которые уже 30 лет не используются в медицине. Данные лекарства он отказывается принимать.

Адвокат также направила запрос неврологу и рассказала ему о диагнозе политика. При этом сам результат МРТ ему не показали, но уже назначили лечение. Одна из грыж в его теле весьма сложная в лечении и в достаточной мере не описана в заключении врачей колонии. В ответ на запрос невролог отметил, что назначенное лечение неэффективно и может только ухудшить состояние оппозиционера. Врач дал свой список лекарств и рассказал, какое обследование требуется пройти.

В колонии же отказываются лечить по предписанию невролога и настаивают на эффективности в лечении диклофенаком.

Напомним, что еще 5 апреля в соцсети Навальный рассказал об ухудшении своего здоровья, у него начался сильный кашель, и появилась высокая температура.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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