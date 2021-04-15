"Лапша для нас с вами": как угрозы введения ядерного статуса могут навредить Украине

Бывший нардеп и политолог Виктор Уколов считает, что восстановление ядерного статуса, который Украина потеряла в 2010 году, развяжет президенту России Владимиру Путину руки в контексте военной агрессии на Донбассе.

"Україна не має підприємства та реактору для збагачення урану, або створення збройового плутонію. Останній збагачений уран зі старих запасів віддав Янукович у Росію в 2010 році. Про це всі добре знають на Заході - тому заява розрахована на внутрішнього, українського слухача, тобто лапша для нас з вами.

Ще одна солодка і популярна обіцянка, яка ніколи не буде виконана. На жаль. Якщо ж ми спробуємо самі збагачувати уран - потрапимо під санкції МАГАТЕ, як Іран, або Північна Корея, що так зробили. В такому разі про будь-яку підтримку Заходу доведеться забути. І навіть більше - Путін отримає загальновизнану в світі причину, щоб на нас напасти".

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник пригрозил возвращением Киеву ядерного статуса и потребовал включения Украины в НАТО.