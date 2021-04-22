Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал

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Четверг, 22.04.2021
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20:26 Сегодня Телеграф

Заявление министра обороны Сергея Шойгу об отводе своих войск из Крыма и от границ Донбасса не стоит воспринимать за чистую монету, поскольку Россия отводит военный контингент, а не технику  да и нельзя сбрасывать со счетов май 2014-го, когда также заявлялось об отводе войск от украинской границы, но отведены, по факту, были не все.

На это указывают расследователи CIT.

Они добавляют, что, к примеру, при необходимости перебросить личный состав 41-й российской армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней.

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И если вспомнить, уже в июле 2014 года оставшийся военный контингент без зазрения совести вел обстрелы украинских войск через границу, а в августе он  же получили подкрепление и вошел на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

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Как уточняют исследователи, подлинность их прогноза легко будет подтверждена в ближайшие дни, ведь, как говорится иголку в стоге сена не скроешь, как это было с переброской техники и военного контингента к границам Украины в последний месяц.

Как сообщал "Телеграф", ранее о подобном сценарии сообщал портал Liveuamap, где утверждалось как раз, что часть передвижений - это не более, чем постоянная передислокация, а военная техника может остаться на границе с Украиной в Воронежской области.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Донбасс, вторжения.
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