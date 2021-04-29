Снова задействовали двойника? Путин озадачил неестественным поведением (фото)

Президент Российской Федерации Владимир Путин, приехавший в среду, 28 апреля, на расположенную в городе Пушкин под Санкт-Петербургом станцию скорой помощи № 4, сам на себя не похож.

Об этом пишет политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий на своей странице в соцсети Facebook, предположивший, что этом может быть один из двойников президента РФ.

"На этот раз совершенно какого-то удмурта узкоглазого на вахту отправили. Еще и штаны явно выдали от другого "очередного Путина", более высокого", - написал Голобуцкий и опубликовал соответствующие кадры из российского телевидения.

Также он обратил внимание на нестандартную для президента РФ модель поведения.

"Нереально, чтобы Путин сам без маски обнимался и чуть ли не целовался с электоратом. По крайней мере, это никак не сочетается с бункерным образом жизни", - отметил Голобуцкий.

Как сообщалось, Путин в последнее время демонстрирует признаки тяжелой болезни. Так во время недавней встречи с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, Путин практически не шевелил правой рукой, из-за чего в сети появились догадки, что он мог перенести инсульт.

Однако 26 ноября Путин вышел из бункера и совершил визит в Нижегородскую область в город Саров. На кадрах обнародованных в СМИ видно, что он активно двигает правой рукой, а также пренебрегает правилами противоэпидемической защиты и не соблюдает социальную дистанцию.

Блогер Александр Коваленко, также известный как "Злой одессит", предположил, что в Саров прибыл не сам Путин, а его двойник.