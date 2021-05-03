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"Не могу насмотреться": Макс Михайлюк умилил сеть снимком с дочерью

"Не могу насмотреться": Макс Михайлюк умилил сеть снимком с дочерью
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун 27 апреля стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Ариана.

Судя по снимкам, которые Михайлюк постит у себя на странице в Инстаграм, он очень счастлив, что стал отцом, и с удовольствием наслаждается днями со своей новорожденной девочкой. Так, как Даша рожала не сама, а ей делали кесарево сечение, то малышку сперва положили на грудь к отцу. 

 
 
 
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Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

3 мая Михайлюк опубликовал новые снимки со своей дочерью. Экс-холостяк позирует с малышкой на руках, сидя в машине. 

"Не могу насмотреться" - подписал снимки Макс.

 
 
 
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Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Хлыстун показала, как Макс Михайлюк готовился к появлению на свет дочери.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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