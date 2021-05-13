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Четверг, 13.05.2021
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"Перед моим лицом ж**ы не будет!" Кива отличился ссорой с журналистом на суде против Медведчука (видео)

"Перед моим лицом ж**ы не будет!" Кива отличился ссорой с журналистом на суде против Медведчука (видео)
14:29 Сегодня Телеграф Фото: telegram - pavlovskynews

Народный депутат из фракции "ОПЗЖ" Илья Кива поссорился с журналистом во время суда по делу нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом 13 мая сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского.

Все началось с того, что оператор 24-го канала установил штатив, став спиной к нардепу, что возмутило последнего. После чего спор начал разрастаться и Кива сказал, чтобы его собеседник не ставил перед ним свою "жопу". В ответ на это сотрудник СМИ потребовал не "тыкать" ему, объяснив, что находится на работе.

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Видео инцидента поделились в сети:

Напомним, что ранее, 12 мая скандальный депутат Илья Кива, грубо высказался на вопрос журналиста о причастности Виктора Медведчука к передаче месторождения "Глубокая" в Крыму оккупантам.

7 мая Кива, попал в скандал заступившись за Анастасию Тарасюк, которая защищая Басту, приписала аннексированный Крым России.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Виктор Медведчук, Илья Кива.
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