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Не "за" и "не против": в "Киевском метрополитене" неоднозначно отреагировали на обыски

Не "за" и "не против": в "Киевском метрополитене" неоднозначно отреагировали на обыски
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф

В Киевском метрополитене отреагировали на обыски, инициированные из-за возможной неуплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен при строительстве метро на Виноградарь

Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

"КП "Киевский метрополитен" открыт к проведению проверок и предоставления документации для проведения работ по строительству метро на Виноградарь в пределах законодательных полномочий соответствующих структур", - заверяют в пресс-службе предприятия.

При этом в сообщении подчеркивается, что юридические лица не несут ответственность за деятельность третьих лиц.

"Однозначно поддерживаем нулевую толерантность к коррупции и готовы к совместной работе с Киевской городской прокуратурой и с ГУ ГФС в г. Киеве", -  добавили в КП "Киевский Метрополитен".

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 11 мая, у олигарха Виктора Медведчука, против которого СНБО ввел санкции, проводились обыски в доме по улице Монтажников в Киеве.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Налоги, Киевский метрополитен, Обыски.
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