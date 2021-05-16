Заболеваемость и смертность резко снизились: статистика по коронавирусу в Украине 16 мая

В Украине выявили 3620 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6796), 7921 пациент сумел побороть опасное заболевание.

Об этом 16 мая сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

В больницы с коронавирусом за последние сутки попали 2208 человек . К сожалению, не смогли победить заболевание и умерли 133 пациента (сутками ранее - 322).

Больше всего заболевших ковидом за сутки выявлено в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Заболевание выявили у 172 детей и 60 медработников.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 153 864 заболевших COVID-19, из них выздоровел 1 857 724 человека, 48075 человек умерли.

Напомним, по словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) второй год пандемии коронавируса в мире станет более смертоносным. Опасения специалистов вызывает ситуация во всем мире.

Тем временем Украина готовится к новой волне COVID-19, а с 1 июля в стране могут ввести "ковидные" сертификаты.