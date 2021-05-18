Угроза большой войны на Донбассе: что об этом пишет западная пресса

Международные наблюдатели отмечают некоторое усиление напряженности на линии разграничения на востоке Украины. На фоне передислокации больших групп войск в РФ возникают опасения о возможном начале большой войны. Насколько неизбежна эскалация?

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины описана на сайте Euronews в статье: "Восточная Украина снова скатывается в полномасштабную войну?", перевод которой приводит "Телеграф".

На востоке Украины нарастает напряжение. Украинская армия в течение семи лет находится в состоянии конфликта с боевиками, поддерживаемыми Россией.

РФ размещает огромное количество военной техники вблизи границы с Украиной, и в последние недели в связи с этим наблюдается всплеск боевых действий.

Журналисты Euronews посетили г. Майорск в Донецкой области, где встретились с украинскими военнослужащими. Отсюда сквозь деревья виден город Горловка, контролируемый пророссийскими оккупационными властями. Тут заметна эскалация боевых действий.

Четыре украинских военнослужащих погибли во время обстрела сепаратистами некоторое время назад примерно в километре отсюда, в поселке Шумы. Еще один солдат погиб вскоре в том же районе в результате взрыва мины. Это самые большие потери в регионе с 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году погибли 26 украинских солдат.

Недавняя активизация боевых действий последовала за периодом затишья, после соглашения о прекращении огня между Киевом и боевиками, которое вступило в действие в июле 2020 года.

В период со 2 по 5 апреля Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 1424 нарушения режима прекращения огня, что значительно больше, чем прошлым летом, когда среднесуточное значение редко превышало цифру пять.

"Мы получаем информацию что Россия отправляет на границу с Украиной войска", - сообщил Euronews 25-летний Михаил Мирчак, лейтенант украинской армии, - "Они демонстрируют силу, но мы не боимся. Мы готовы, чистим оружие и укрепляемся. Нас меньше по количеству и у нас меньше сил, но мы сильны духом".

"Смерть - это часть войны", - заявил 23-летний Андрей Савчук, тоже лейтенант ВСУ. По его словам, единственное, что на данный момент могут сделать украинские военные, - это строить новые укрепления и укрываться от снайперов и разведки врага.

"Эскалация неизбежна"

Война разразилась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а поддерживаемые Россией боевики захватили правительственные здания на востоке Украины. Все это произошло после Революции достоинства в конце 2013 - начале 2014 года.

По данным ООН, с тех пор в результате конфликта погибло более 13 тыс человек. Еще 1,5 миллиона человек вынуждены были стать беженцами.

В 2015 году было достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня. Но оно было сорвано. Следующее соглашение было достигнуто в 2020 году. Тишина продлилась до последней эскалации конфликта.

В последние дни на страницах социальных сетей появилось множество видеороликов о передвижении российских поездов, груженных танками и другой военной техникой, которые направляются к границе с Украиной. По этому поводу США и ЕС выразили обеспокоенность.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что численность российских войск, находящихся в настоящее время на границе с Украиной, является самой большой с 2014 года.

В недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала к отводу войск.

"На горизонте нет четкого политического решения и нет четкой картины того, что будет дальше", - выразил свою озабоченность журналистам Euronews Алексей Якубин, старший преподаватель политологии Киевского политехнического института, - "Поскольку нет единого политического видения (ведь мирные переговоры зашли в тупик), эскалация неизбежна. Это выгодно обеим сторонам, поскольку одна может винить в нарушениях другую".

По словам Якубина, обе стороны будут использовать нынешнюю эскалацию в своих интересах. Он не считает, что Россия или Украина заинтересованы в полномасштабной войне, но серьезных боевых действий все же исключать нельзя.

Некоторые эксперты утверждают, что Россия пытается принудить Украину к переговорам, в то время как другие полагают, что Россия может искать военное решение после недавних событий. Россия отрицает это, и в свою очередь обвинила Украину в агрессии.

Россия заявила, что расследует смерть пятилетнего мальчика в Донецке, на территории, контролируемой пророссийскими оккупационными властями. Те утверждают, что украинская армия убила его с помощью беспилотника, и говорят, что это подтверждает их утверждения о том, что Украина целится в мирных жителей. Украина отрицает подобные обвинения. Миссия ОБСЕ не смогла точно определить, как погиб мальчик.

Как сообщает Bloomberg, в интервью газете "Коммерсантъ", секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил: "У нас нет никаких планов военного вмешательства. Но мы внимательно следим за ситуацией и в зависимости от того, как она будет развиваться, предпримем конкретные шаги ".

После недавнего телефонного разговора с Меркель, официальный Кремль заявил: "Владимир Путин отметил провокационные действия Киева, который сознательно разжигает ситуацию на линии соприкосновения".

"Россия снова наступает?"

Рядом с линией фронта солдаты, беседовавшие с Euronews, поделились своими мыслями по поводу того, что может произойти дальше. Андрей Савчук, лейтенант ВСУ, сказал, что знает солдат, которые недавно погибли в Шумах, и заявил, что он, как и все остальные, хочет защищаться и дать отпор, но должен подчиняться приказам.

Журналистам Euronews показали блиндаж, где более десяти человек спят на раскладных кроватях. 27-летний Сергей Украинец, лейтенант 10-й горно-штурмовой бригады, показывает на карте на стене, что позиции врага очень близко. Солдаты говорят, что готовы стоять на смерть, если боевые действия возобновятся.

"Мы все просто хотим защитить Украину. Вы видели здания здесь", - сказал офицер, имея в виду поврежденные многоквартирные дома с пулевыми отверстиями в стенах. "Такой будет вся ее территория, если война снова начнется, а мы вдруг не сможем удерживать линию фронта".

В некоторых домах до сих пор живут мирные жители. Многие бежали, но некоторые остались. Они живут в постоянном страхе перед эскалацией насилия.

В украинском городе Авдеевка, недалеко от линии фронта, 69-летняя Мария Глушкова сказала журналистам, что боится, что это очень удобный момент для возобновления атак.

"Неужели Россия снова начинает?" она спросила. "Мы живем каждый день, не зная, что будет дальше. Я боюсь, что Россия придет и завершит то, что начала".

Кто виноват?

В феврале Зеленский выступил с активным призывом к вступлению Украины в НАТО. Он также наложил санкции на украинские телеканалы, принадлежащие олигарху Виктору Медведчуку, другу и соратнику Путина. Некоторые эксперты предполагают, что именно подобные события спровоцировали недавнее бряцанье оружием со стороны России.

Другие также указывают в качестве возможного объяснения на застопорившиеся мирные переговоры. Давление России может вынудить Украину пойти на уступки в мирных переговорах и использоваться в качестве переговорного механизма для прекращения санкций Запада в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Андрей Бузаров является экспертом аналитической группы "КиевСтратПро". Он заявил Euronews, что ни одна из сторон не заинтересована в войне, но никто не застрахован от ошибок.

"Я не уверен, что Россия заинтересована в эскалации в данный момент", - подчеркнул он, - "Передислокация военной техники и танков - плохой шаг, но это не означает, что будет интенсивная военная эскалация. Я также не думаю, что Зеленский заинтересован в войне", - сказал Бузаров, - "В Украине не было успешных мирных переговоров более полутора лет. Это плохой знак, и я думаю, что эскалация конфликта возможна, но не в больших масштабах".

Когда это закончится?

Вернувшись на военную базу, лейтенант Мирчак говорит, что воюет в украинской армии с начала войны. По его словам, в то время украинская армия была слабой, но многое изменилось, и он надеется, что Украина сможет удержать линию фронта. Он говорит, что больше всего на свете хочет мира, но не верит, что это случится скоро.

"Война продолжается уже семь лет. Вначале я думал, что это закончится через два-три года", - рассказывает он, - "Теперь я думаю, что это займет много времени. И неважно, как это будет решено - дипломатическим или военным путем".

Многие бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона, расположенного здесь, знали солдат, которые недавно погибли в Шумах.

Они были из одной бригады, и фотографии павших воинов висят на стенде возле их штаба. Это напоминание о реалиях войны.

"Наш предыдущий президент всегда говорил мировым лидерам, что Украина является буфером между Западом и Россией", - вспоминает Мирчак, - "ЕС должен помочь нам, потому что безопасность Украины - это безопасность Европейского Союза.

"Если начнется большая война, она начнется на украинской земле, и если ЕС и США не хотят непосредственно столкнуться с этим на своей земле, то они должны помочь нам здесь".