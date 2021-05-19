Луцкие краеведы потроллили Зеленского и Януковича (фото)

Работники краеведческого музея в Луцке оказались теми еще шутниками: "жертвами" их троллинга стали нынешний президент Украины Владимир Зеленский и беглый экс-президент Виктор Янукович.

Уровень этого троллинга показал в Facebook Клим Братковский.

Для представления шестого президента Украины они выбрали фотографию Владимира Зеленского, скорее всего, школьных или студенческих лет.

Виктору Януковичу досталось еще больше. Сотрудники музея вывесили на стену его фотографию с московской пресс-конференции (проходила в 2017 году. – Авт.). На снимке запечатлен курьезный момент, когда Янукович ломает ручку. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в подписи к фото не забыли указать, что Виктор Федорович был лишен президентского звания специальным законом.

Как сообщал "Телеграф", ранее Россия пыталась привлечь Януковича к переговорам по Донбассу.