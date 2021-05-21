Скачать
Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Будни легендарного заповедника: что делают туристы в "Аскании-Новой", кто кормит животных и куда пропал научный архив
Будни легендарного заповедника: что делают туристы в "Аскании-Новой", кто кормит животных и куда пропал научный архив
"Единогласно проголосовали": стало известно, как Тищенко "поплатился" за вечеринку на локдауне
"Единогласно проголосовали": стало известно, как Тищенко "поплатился" за вечеринку на локдауне
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялись за "жомовую яму" Кивы
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялись за "жомовую яму" Кивы

Оказался мишенью: в Канаде нашли новые доказательства вины Ирана в катастрофе самолета МАУ над Тегераном

Оказался мишенью: в Канаде нашли новые доказательства вины Ирана в катастрофе самолета МАУ над Тегераном
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф

Катастрофа с украинским самолетом "Международных авиалиний Украины" в небе над Ираном не была случайной, а являлась преднамеренным террористическим актом.

К такому выводу пришел Верховный суд канадской провинции Онтарио.

"Истцы доказали, что сбивание обвиняемыми рейса 752 было актом терроризма и представляет собой "террористическую деятельность", - заявил судья Эдвард Белобаба.

Он определил, что "на основе баланса вероятностей ракетные атаки на рейс 752 были умышленными". Помимо этого, Белобаба уверен, что "знала, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и целенаправленно сбила его с целью уничтожения".

Это решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать от Ирана возмещения убытков.

Напомним, 8 января 2020 года на борту самолета МАУ погибли все 176 пассажиров и экипаж. Канада стала одной из многочисленных представителей на борту самолета, помимо Украины. В катастрофе погибли 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что иранские военные изначально знали, что это они сбили самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) близ Тегерана в начале 2020 года, но требовали скрывать этот факт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 108

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После пресс-конференции Зеленского в Украине предъявили условие России
02 "Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
03 "Хорошая работа пиарщиков": у Путина подкололи Зеленского за "косоворотку"
04 Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)
05 Отказал двигатель над Черным морем: в МАУ рассказали подробности аварийной посадки пассажирского "Боинга"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Евровидение-2021: как прошел второй полуфинал песенного конкурса (фото, видео)
Евровидение-2021: как прошел второй полуфинал песенного конкурса (фото, видео)
Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва &quot;фонтана&quot; кипятка в Киеве
Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва "фонтана" кипятка в Киеве
Преследуемый СБУ Тарас Козак уже несколько месяцев как улетел в Россию - расследование
Преследуемый СБУ Тарас Козак уже несколько месяцев как улетел в Россию - расследование
Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на &quot;Евровидении&quot; после второго полуфинала
Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на "Евровидении" после второго полуфинала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь