Оказался мишенью: в Канаде нашли новые доказательства вины Ирана в катастрофе самолета МАУ над Тегераном

Катастрофа с украинским самолетом "Международных авиалиний Украины" в небе над Ираном не была случайной, а являлась преднамеренным террористическим актом.

К такому выводу пришел Верховный суд канадской провинции Онтарио.

"Истцы доказали, что сбивание обвиняемыми рейса 752 было актом терроризма и представляет собой "террористическую деятельность", - заявил судья Эдвард Белобаба.

Он определил, что "на основе баланса вероятностей ракетные атаки на рейс 752 были умышленными". Помимо этого, Белобаба уверен, что "знала, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и целенаправленно сбила его с целью уничтожения".

Это решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать от Ирана возмещения убытков.

Напомним, 8 января 2020 года на борту самолета МАУ погибли все 176 пассажиров и экипаж. Канада стала одной из многочисленных представителей на борту самолета, помимо Украины. В катастрофе погибли 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что иранские военные изначально знали, что это они сбили самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) близ Тегерана в начале 2020 года, но требовали скрывать этот факт.