"Позорные нападки": Байден не смолчал насчет задержания Протасевича в Беларуси

Президент США Джо Байден считает нарушением международных норм принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая. В то же время в ЕС уже ввели запрет на полеты для Беларуси в своем воздушном пространстве.

Об этом 25 мая сообщило Радио НВ.

По словам Байдена, посадка самолета в Беларуси и задержание бывшего главреда ТГ-канала NEXTA Романа Протасевича является "прямым нарушением международных норм".

Он также подчеркнул, что поддержит международное расследование и введение новых санкций против режима Лукашенко.

Арест Протасевича Байден назвал "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

В то же время в Европейском Союзе главы поручили принять меры для запрета полетов беларусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими их аэропортов, а также призвали ввести ряд новых санкций против Лукашенко.

Об этом сообщили 24 мая в Евросовете.

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy