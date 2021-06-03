Новая Юля? "Слуга народа" удивила новым образом в Раде (фото)

Народный депутат Анна Скороход появилась в Верховной Раде в неожиданном для всех образе - политик решила повторить известную косу Юлии Тимошенко.

Для выхода в Раду Скороход выбрала цветочное платье фиолетового цвета с оборками, которое очень выделялось среди депутатов, и стильную сумочку зеленого цвета. Видимо у Анны Константиновны уже вовсю летнее настроение.

А свой образ дополнила стильной прической - заплетенными косами, которые очень напоминает "стандартную" прическу Юлии Владимировны.

Напомним, какой была "классическая" прическа у Тимошенко.

Отметим, что сейчас Юлия Тимошенко не перестает удивлять пользователей сети новыми прическами.

Ранее, "Телеграф" показывал, какие наряды выбрали народные избранницы в первый день лета для похода в Раду.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"