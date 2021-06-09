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Была лакшери-черешня, теперь вип-кукуруза: одесские рынки снова поразили Украину ценами (фото)

Была лакшери-черешня, теперь вип-кукуруза: одесские рынки снова поразили Украину ценами (фото)
Обновлено 23:00 Ср, 9 Июнь 2021 Телеграф

Весенне-летние овощи и фрукты в Украине стоят в этом году неописуемо дорого. К примеру, початок кукурузы на одном из рынков в Одессе продают по 50 гривен за качан.

Об этом сообщают в одном из местных Telegram-каналах.

"На "Новом рынке" ее предлагают по 50 гривен за початок. И торговаться пока не особо выходит – предложение ограничено", - говорится в сообщении.

Большинство посетителей глядя на цену, проходят мимо – ждут, пока она упадет.

"Арбузы по 35, кукуруза по 50. Именно так выглядит прошедшая эпоха бедности", "Это экономика. Цена зависит от спроса и предложения. Когда будет очень много предложений, цена упадет", "В этом году кукурузу не ем", - пишут в сети.

Не исключено, что не покупают кукурузу еще и потому, что для нее еще явно не сезон и можно заработать как минимум расстройство желудка.

Цены на кукурузу в Одессе

Отметим, как сообщал "Телеграф", кукуруза далеко не рекордсмен по цене среди ранних фруктов и овощей. Ранее на этом же "Новом рынке" продавали черешню по 500 гривен за кг, а на одесском "Привозе" - по 700 гривен за кг.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Одесса, Цены, Кукуруза, Рынки, Фото.
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