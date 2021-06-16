Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас

Внимание практически всего мира сегодня приковано ко встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

Начало саммита запланировано на 14:00 (по киевскому времени). Двусторонняя встреча пройдет на берегу Женевского озера – на старинной вилле Ла Гранж, которую тщательно готовили к этому событию.

Джо Байден и Владимир Путин, скорее всего, не будут общаться тет-а-тет. Компанию им составят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Впрочем, спикер Путина Дмитрий Песков не исключает, что президенты при желании смогут поговорить с глазу на глаз.

"Телеграф" следит за главными событиями вокруг встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в режиме онлайн.

09: 50 Для обеспечения безопасности участников саммита задействуют около 2 тысяч сотрудников городской полиции и военных. Вот так выглядит вилла Ла Гранж, на которой и пройдет американо-российская встреча.

О расстановке сил накануне переговоров в Женеве и о том, будет ли урегулирован конфликт на Донбассе после переговоров Байдена и Путина, "Телеграфу" рассказал политтехнолог Алексей Курбан.

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