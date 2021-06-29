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"Закуску увез": в Луцке в стельку пьяный мужчина угнал грузовик с овощами (фото)

"Закуску увез": в Луцке в стельку пьяный мужчина угнал грузовик с овощами (фото)
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф

В Луцке нетрезвый мужчина угнал с шестью тоннами овощей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

Так, ночью полицейским поступил вызов о похищении авто Mercedes-Benz Vario. Хозяин угнанного авто рассказал, что вернулся из рейса, куда ездил за овощами, оставил автомобиль у своего дома и пошел спать. А когда вышел, чтобы ехать на рынок, то обнаружил, что грузовик исчез. В авто было 6 тонн товара.

Осмотрев место происшествия, инспекторы обнаружили раздавленные овощи и следы от колес на асфальте.

Вскоре один из экипажей остановил этот автомобиль на повороте в село Баев Луцкого района.

Мужчина, сидевший за рулем, был пьян и пытался скрыться с места - патрульные ему помешали.

задержания

У него в крови копы обнаружили более 5 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 25 раз. Мужчину задержали.

Как сообщал "Телеграф", в Луцке парень с девушкой, находясь на волне "пьяного угара" сорвали флаг Украины со здания департамента муниципальной стражи. Вскоре хулиганов задержали сотрудники полиции.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

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Луцк, Грузовики, Фото, угоны.
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