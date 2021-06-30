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Успел "пофестивалить" в Одессе: известному ведущему из России запретили въезд в Украину

Успел "пофестивалить" в Одессе: известному ведущему из России запретили въезд в Украину
17:58 Сегодня Телеграф

Пограничники в аэропорту "Жуляны" запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

46-летний россиянин прибыл в Украину, имея вид на жительство. Однако пограничники выяснили, что российский телеведущий незаконно был на территории оккупированного Крыма.

Как стало известно "Телеграфу", речь идет о российском телеведущем и актере Оскаре Кучере. В среду, 30 июня, он покинул Украину рейсом "Киев-Варшава".

После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили ему въезд на территорию Украины.

Отметим, Кучера 30 июня выезжал из Украины, когда пограничники решили проверить его "подноготную". Интересно, что во время въезда претензий у пограничников к Кучере не возникло. Его без проблем пустили в Украину, и 20 июня он представил в одесской филармонии свой литературно-драматический проект "Я не умею плакать".

Напомним, Оскар Кучера известен по участию в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты". Актер также был ведущим в российском шоу "Звезды сошлись", где он работал в паре с российской телеведущей Лерой Кудрявцевой. 

Как сообщал "Телеграф", ранее вслед за популярным рэпером Моргенштерном/Алишером Валеевым в "черный список" Минкульта по представлению СБУ попал и "король российской эстрады" - Филипп Киркоров.  После этого артист заявил, что гордится тем, что он попал в этот список. Однако 27 июня Киркоров "исчез" из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по причине наличия судебных прецедентов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

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ГПСУ, Запрет на въезд в Украину, Оскар Кучера.
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