Продолжение "Сплетницы" стало самым популярным сериалом на HBO Max

Перезапуск популярного сериала "Сплетница", который вышел на стриминговом сервисе HBO Max 8 июля, активно набирает популярность и уже ставит рекорды по просмотрам.

За первые дни, когда сериал стал доступен к просмотру, его посмотрело в 555 тысячах домохозяйств.

Также, помимо статистики HBO Max, Сплетница захватила и Твиттер в день премьеры, заняв первое место по популярности. А в TikTok сериал собрал около 15 миллиардов просмотров различных роликов, которые были созданы о сериале.

Напомним, что новый сезон расскажет о событиях спустя 9 лет после оригинального сериала. Перезапуск "Сплетницы" расскажет о новом поколении молодой элиты Нью-Йорка, учащихся в частной школе Констанс Биллард.

Ранее, "Телеграф" писал, об актерах, которые сыграют в новом сезоне сериала "Сплетница".