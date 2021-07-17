"Драма - это": Александр Эллерт необычно прокомментировал разрыв с Мишиной

16 июля героиня первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина шокировала своих фанатов новость, что она и Александр Эллерт больше не вместе. Актриса сделала заявление на своей странице в соцсети.

Прокомментировал эту новость и Саша Эллерт. У себя в Инстаграме комик опубликовал пост, который оставил без подписи. На фото запечатлен скриншот из Википедии со статьи с определением понятия "драма".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Однако отметим, что из описания профиля пока имя Мишиной с сердечком не убрал, но отписался от всех, на кого был ранее подписан.

В комментариях поклонники пары "бушуют". Никто не хочет верить в то, что пара таки рассталась. Фанаты призывают Эллерта помириться с Мишиной.

Ранее, "Телеграф" писал, что Саша Эллерт и Ксения Мишина накануне расставания исполнили обещания, которое дали еще на проекте, и набили парные тату в виде сердечек.