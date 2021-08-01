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С трупным смрадом по соседству: жители Днепра страдают из-за размытого кладбища (фото, видео)

С трупным смрадом по соседству: жители Днепра страдают из-за размытого кладбища (фото, видео)
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Facebook

Из-за сильных дождей, прошедших в Днепре и его пригородах, в поселке Чапли (Самарский р-н города) размыло местное кладбище: многие могилы размыты, некоторые "просели",  а часть памятников повалены. В результате этого жители ближайших к месту захоронений домов сполна прониклись "запахом смерти".

Об этом говорится в записи местной жительницы Юлии Терещенко в группе "Приднепровский край" в соцсети Facebook.

В публикации женщина просит людей, у кого имеются захоронения на данном кладбище, посетить могилы. При этом она информирует, что дорога к кладбищу по улице Халхингольская сейчас недоступна, ведь ее также размыло.

По словам комментаторов публикации, сложившаяся ситуация повторяется уже второй год подряд и местные власти уже были проинформированы, но ничего не предприняли.

Днепр_кладбище

По убеждению жителей, причиной наводнения и последующего ЧП послужили новые поля, расположенные возле кладбища, ведь на их месте раньше были сады и лесополоса, которые сдерживали потоки воды.

В соцсетях также выложили видео, на котором видно, как потоки воды размывают грунт по дороге на кладбище.

Подобное происшествие произошло в Одесской области 19 июля, где из-за проливных дождей размыло грунтовую дорогу, под которой оказалось старое кладбище, о чем люди узнали только после того, как из-под земли показались человеческие кости.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 76

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Днепр, Дожди, Кладбище, Могилы, размыло.
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