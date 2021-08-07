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Украина ждет 17 млн доз вакцин, но они могут не спасти страну от вспышки COVID-19

Украина ждет 17 млн доз вакцин, но они могут не спасти страну от вспышки COVID-19
17:36 Сегодня Телеграф Douglas P. Clifford/Tampa Bay Times/ZUMA/picture alliance

17 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech ожидают в Украине до конца года. При этом за ближайшие 4 месяца Минздрав Украины планирует вакцинировать половину населения страны. 

Об этом рассказал главный санврач и замминистра МОЗ Игорь Кузин в эфире РадиоСвобода. 

По его словам прихода новой вакцины ждать не стоит и нужно прививаться тем, что есть в наличии. При этом заместитель министра отметил, что эффективность вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca 91-95%.  Он предупредил, что новая вакцина может опоздать к началу очередной волны COVID-19 в Украине.

Стало известно, когда в Украине будет пик эпидемии COVID-19

Согласно планам министерства к концу ноября в Украине должно быть сделано 10 миллионов прививок и привиты 5 миллионов людей. 

На 7 августа в стране полный курс иммунизации от коронавируса прошли 2 миллиона 353 тысячи 218 человек. 

Ранее "Телеграф" писал, что в ОАЭ начали вакцинировать от коронавируса детей от 3 лет - провели испытания результаты которых позволили использовать одну из китайских вакцин. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, COVID-19 Коронавирус, Pfizer/BioNTech.
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