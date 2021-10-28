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Гороскоп на 28 октября: Стрельцам стоит остерегаться манипуляторов, а Овнам - избегать ревности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 28 октября 2021 год
Гороскоп на 28 октября 2021 год

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила могут спровоцировать рост ревности. Старайтесь избегать этого чувства сегодня и не ограничивайте свободу близких людей. Вечером полезно будет заняться шопингом, побыть в уединении.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Нужно научиться говорить "нет". Проявите сегодня больше самостоятельности, не прося никого о помощи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот четверг нужно делать все осторожно, без спешки и суеты. Астрологи рекомендуют не рисковать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня стоит отодвинуть любовную сферу на второй план и сфокусироваться на работе и делах. Можно заняться шопингом, преобразовать свою внешность.

Лев (23 июля — 23 августа)

Продуктивный день для представителей любых профессий. Идеальное время для общения с близкими людьми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Используйте сегодня предоставленные возможности по максимуму. Если не сворачивать с пути, за один день можно уйти далеко вперед.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Главное качество на сегодня — хладнокровие. Направьте свою энергию в рабочее русло: это позволит сдвинуться дело с мертвой точки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот четверг — самый лучший день для того, чтобы растопить лед и добиться взаимопонимания с окружающими людьми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня стоит остерегаться взаимодействия с манипуляторами. Возможны кардинальные перемены в сфере любви.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите свой дом и рабочее место в полном порядке. Не стоит в этот день рассказывать кому-то о своих планах. Держите свои тайны в секрете.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Есть вероятность получить интересное деловое предложение. Во второй половине дня можно заняться онлайн-покупками.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня необходимо заняться решением личных проблем. Это хороший день для поиска нового хобби.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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