Гороскоп на 21 января: Близнецам нужно хорошенько отдохнуть, а Козерогам не стоит заниматься самолечением

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня многое будет зависеть от нашего эмоционального состояния. Звезды советуют не пасовать перед трудностями и чаще улыбаться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вас ждет добрый и позитивный день. Сегодня вы без труда реализуете планы и сможете освободить время для отдыха.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам пора отдохнуть, куда-нибудь съездить и основательно выспаться. И не нужно сразу после отдыха браться за что-то новое.

Рак (22 июня — 22 июля)

Старайтесь не нервничать из-за сорванных планов и учитесь подстраиваться под обстоятельства. Возможно, вам придется нарушить обещания.

Лев (23 июля — 23 августа)

Замечательный день для решения юридических и финансовых вопросов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня у вас появится возможность найти новых союзников. Но не спешите выкладывать "все карты" и соберите как можно больше информации о партнерах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вас ждет непростой день — то сложности в сфере финансов, то проблемы на личном фронте. Но не расстраивайтесь, будьте активнее и не обращайте внимания на неурядицы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодняшний день хорош для общения с коллегами. Только не верьте сплетням и держитесь подальше от чересчур разговорчивых сотрудников.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Лучше всего проведите этот день вдали от шума и суеты — загородное путешествие поможет восстановить душевную гармонию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если что-то беспокоит в плане здоровья, то обратитесь к врачу. Особенно, если наблюдаются боли в спине или сдавленность в сердце. Самолечение исключите.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте терпимее к недостаткам и слабостям других людей и старайтесь не акцентировать внимание на ошибках друзей и родственников.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас появится возможность обогнать конкурентов. Главное, не делиться умными мыслями и не сообщать о своих планах коллегам и деловым партнерам.

Январь 2022 года продолжает преподносить много сюрпризов, при этом многие из них приятны. Кому сулят позитивные изменения в жизни на этой неделе согласно раскладу карт Таро — смотрите в нашем материале.

Что бы вам не сулили ночные светила, смешные анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!