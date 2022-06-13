Астролог назвала дату, когда Украина победит в войне

Астропсихолог рассекретила дату подписания мирного договора.

Астропсихолог Валентина Виттрок вслед за свое коллегой астрологом Ольгой Медвецкой, которая ранее рассказала об изменениях на фронте в пользу Украины, составила свой астрологический прогноз для украинцев. В том числе она и назвала дату, когда предположительно закончится война.

Увы, но о скором завершении войны можно только мечтать, рассказала астролог изданию ТСН. Однако все плохое все равно когда-нибудь да заканчивается, и уже к лету, возможно, украинцы позабудут, что такое воздушная тревога.

Когда закончится война в Украине

Астропсихолог отметила, что увы, но Украину ждут непростые времена еще два года — до февраля 2024-го года. А все потому, что в гороскопе нашей страны сошлись две планеты Нептун и Марс, что является знаком испытаний. Однако это не значит, что война будет продолжаться все это время.

С 25 мая, воинственный Марс вошел в знак Овна. А так как это два огненных знака, то это значит, что на период пока планета не сменит свою позицию в социуме будет возрастать агрессия, нежелание уступать и искать компромиссы. Также усилится конкуренция, которая может перерасти в кровопролитное выяснение отношений – как между государствами, так и между людьми. В таком положении Марс пробудет полтора месяца, что значит, что как минимум половина июля будет еще довольно сложным периодом.

К счастью, не все так безнадежно: уже в августе Марс на целых восемь месяцев войдет в знак Близнецов. Это период общения, что значит, что вся агрессия уйдет в слова. Как результат можно ожидать достаточно плодотворные переговоры между Украиной и рф. Скорее всего, ко Дню независимости будет заключен мирный договор. Он не будет окончательным, однако огонь прекратиться.

Ранее астролог Влад Росс предсказал, когда умрет российский диктатор владимир путин.