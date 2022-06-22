Украину ждет важная победа: астролог предупредила о переменах в войне и назвала дату

Украину может ждать важная победа уже в ближайшие дни

Положение планет говорит о том, что в скором будущем Украину ждет положительное событие, которое поменяет ситуацию на фронте в лучшую сторону. Произойти оно может уже в ближайшие пять дней.

Как передает "Телеграф", прогноз касательно войны в Украине озвучила астропсихолог Валентина Виттрок в комментарии "ТСН". Для прогноза она использовала также данные астролога Владимира Крэйна.

Так, с 21 по 25 июня ход войны в Украине может перемениться. Дело в том, что в этот период, а именно 23 июня, в четверг, соединятся планеты Марс, Меркурий и Венера в десятом доме гороскопа нашей страны в созвездии Тельца. Данное космическое событие несет перемены, которые касаются военной сферы.

Согласно прогнозу, может произойти что-то, что усилит украинские силы на фронте. Астролог предполагает, что возможно это будет победа в важном бое, поставку необходимого вооружения, пополнение вооруженных сил силами иностранных легионов или даже НАТО.

И хотя в данный момент такие варианты кажутся маловероятными, астролог заверила: после таких небесных событий ситуация на фронте начнет меняться в лучшую для Украины сторону.

Напомним, астролог Лариса Гресь прогнозирует для Украины сложный период в войне. По ее словам, июль несет накал военных действий, а переговоры могут привести к стагнации конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.