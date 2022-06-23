Астролог рассказал о кардинальных переменах в войне в Украине: названы важные даты

Эксперт прогнозирует переломный момент, который может обернуться победой Украины

Переломный момент в войне Украины с россией, которая продолжается уже 120 дней, может произойти в период с 23 по 25 июня.

О том, что ситуация на фронте начнет меняться в лучшую для Украины сторону, рассказывает астролог Владимир Крэйн. Эксперт сделал прогноз относительно военных событий.

По словам астролога, такая космическая конфигурация, как соединение Марса, Меркурия и Венеры в десятом доме гороскопа Украины в созвездии Тельца, несет серьезные перемены. Возможно, речь идет о победе в крупном сражении или поставке важной партии вооружения.

Он добавил, что в ближайшие дни есть вероятность пополнения рядов ВСУ иностранными легионами или даже подразделениями НАТО.

Напомним, астролог Лариса Гресь прогнозирует для Украины сложный период в войне. По ее словам, июль несет накал военных действий, а переговоры могут привести к стагнации конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.