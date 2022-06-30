Укр

Гороскоп на 30 июня: Львам стоит заняться своим здоровьем, а Весам - уделить время семье

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
804
Гороскоп на 30 июня 2022 года
Гороскоп на 30 июня 2022 года

Сегодня не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут метаться между работой и домом. Проблемы в личной жизни не будут давать спокойствия и на работе. Однако энергии и сил представителям этого знака Зодиака хватить настолько, что они смогут решить все свои проблемы. Однако вечером лучше отдохнуть. Добавим, что в июле Овнам будет трудно брать под контроль свои эмоции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня придется исправлять ошибки прошлого, что негативно отразиться на настроении. Однако только таким образом у вас появится возможность двигаться дальше и не увязнуть в проблемах окончательно. Чтобы его поднять пригласите подругу или друзей отдохнуть после работы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Будет сложно определиться с правильным решением, ваши сомнения заставят вас метаться и сомневаться в правильности своих суждений и выводов. Поэтому лучше сегодня не подписывать никаких договоров, нужно сначала успокоиться и прийти к компромиссу. Важно закончить рабочий день на нейтральной ноте

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Нагрузка на работе может увеличиться, придется активно взяться за дела и потратить много энергии. Поэтому готовьтесь к тому, что спокойного рабочего дня у вас не будет. Вечер лучше провести в одиночестве. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня можно оказаться в непростой ситуации на работе. Поэтому важно проявлять осмотрительность в работе с документами и воздержаться от конфликтов с другими людьми. Также сегодня может подвести состояние здоровья. Визит к врачу лучше не откладывать, чтобы избежать последствий.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня, чтобы избежать проблем в отношениях с любимым человеком, лучше отложить все бытовые и рабочие вопросы, и посвятите вечер романтике. Чем меньше народу около вас будет, тем лучше. Хороший фильм придется кстати. Вместе вы можете строить смелые планы, и даже решиться на эксперименты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день у Весов будет много работы. Сегодня могут наметиться важные сделки и встречи. Будет лучше, если вы в это время будете иметь четкий план, как нужно действовать. Если хватит сил, то желательно уделите вечером внимание своему партнеру, ведь из-за работы он практически вас не видит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хорошее время, чтобы отправиться в путь. Если этого не намечается, то отдайте предпочтение обучению. Хорошо заниматься юридическими делами, презентациями, рекламой. Вас могут увлечь новые идеи, поэтому ищите тех, кто поддержит вас в это время и сможет дать вам несколько дельных советов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Настроение сегодня может быть переменчивым, многое вас будет раздражать и нервировать, поэтому лучше пока не начинать новые дела, а разобраться с текущими задачами. Удачный день для покупок и исполнения ваших желаний: обязательно побалуйте себя чем-то очень приятным. Отметим, что в июле у Стрельцов появится шанс удачно провернуть крупные покупки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Удача будет на вашей стороне в этот день, поэтому таким шансом необходимо воспользоваться. Составьте четкий план своих действий и вперед. Если вечером останутся силы, то займитесь спортом или помогите своим родным с домашними делами. Также удачными будут различные поездки. Кстати, у Козерогов в июле начнется белая полоса в личной жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Деньги сегодня будут буквально уплывать у вас из рук, поэтому будьте внимательны при посещении магазина и не покупайте разную ерунду. Будьте готовы к тому, что вам придется много работать с документами. Это может быть обычная каждодневная работа, только сегодня ее будет больше чем обычно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отличный день для творческой работы, особенно если она связана с литературой, копирайтом, журналистикой. Да и в принципе у Рыб сегодня благоприятный день для завершения дел, начатых ранее. Также не стоит откладывать консультацию с врачом если вас что-то беспокоит.