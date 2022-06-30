Гороскоп на 30 июня: Львам стоит заняться своим здоровьем, а Весам - уделить время семье

Сегодня не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут метаться между работой и домом. Проблемы в личной жизни не будут давать спокойствия и на работе. Однако энергии и сил представителям этого знака Зодиака хватить настолько, что они смогут решить все свои проблемы. Однако вечером лучше отдохнуть. Добавим, что в июле Овнам будет трудно брать под контроль свои эмоции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня придется исправлять ошибки прошлого, что негативно отразиться на настроении. Однако только таким образом у вас появится возможность двигаться дальше и не увязнуть в проблемах окончательно. Чтобы его поднять пригласите подругу или друзей отдохнуть после работы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Будет сложно определиться с правильным решением, ваши сомнения заставят вас метаться и сомневаться в правильности своих суждений и выводов. Поэтому лучше сегодня не подписывать никаких договоров, нужно сначала успокоиться и прийти к компромиссу. Важно закончить рабочий день на нейтральной ноте

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Нагрузка на работе может увеличиться, придется активно взяться за дела и потратить много энергии. Поэтому готовьтесь к тому, что спокойного рабочего дня у вас не будет. Вечер лучше провести в одиночестве. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня можно оказаться в непростой ситуации на работе. Поэтому важно проявлять осмотрительность в работе с документами и воздержаться от конфликтов с другими людьми. Также сегодня может подвести состояние здоровья. Визит к врачу лучше не откладывать, чтобы избежать последствий.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня, чтобы избежать проблем в отношениях с любимым человеком, лучше отложить все бытовые и рабочие вопросы, и посвятите вечер романтике. Чем меньше народу около вас будет, тем лучше. Хороший фильм придется кстати. Вместе вы можете строить смелые планы, и даже решиться на эксперименты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день у Весов будет много работы. Сегодня могут наметиться важные сделки и встречи. Будет лучше, если вы в это время будете иметь четкий план, как нужно действовать. Если хватит сил, то желательно уделите вечером внимание своему партнеру, ведь из-за работы он практически вас не видит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хорошее время, чтобы отправиться в путь. Если этого не намечается, то отдайте предпочтение обучению. Хорошо заниматься юридическими делами, презентациями, рекламой. Вас могут увлечь новые идеи, поэтому ищите тех, кто поддержит вас в это время и сможет дать вам несколько дельных советов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Настроение сегодня может быть переменчивым, многое вас будет раздражать и нервировать, поэтому лучше пока не начинать новые дела, а разобраться с текущими задачами. Удачный день для покупок и исполнения ваших желаний: обязательно побалуйте себя чем-то очень приятным. Отметим, что в июле у Стрельцов появится шанс удачно провернуть крупные покупки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Удача будет на вашей стороне в этот день, поэтому таким шансом необходимо воспользоваться. Составьте четкий план своих действий и вперед. Если вечером останутся силы, то займитесь спортом или помогите своим родным с домашними делами. Также удачными будут различные поездки. Кстати, у Козерогов в июле начнется белая полоса в личной жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Деньги сегодня будут буквально уплывать у вас из рук, поэтому будьте внимательны при посещении магазина и не покупайте разную ерунду. Будьте готовы к тому, что вам придется много работать с документами. Это может быть обычная каждодневная работа, только сегодня ее будет больше чем обычно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отличный день для творческой работы, особенно если она связана с литературой, копирайтом, журналистикой. Да и в принципе у Рыб сегодня благоприятный день для завершения дел, начатых ранее. Также не стоит откладывать консультацию с врачом если вас что-то беспокоит.