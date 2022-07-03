Обстрелов станет меньше: астролог назвала поворотную дату войны в Украине

По словам астролога, совсем скоро мешать россии уничтожать людей и города будут даже звезды

Положение звезд и планет говорит о том, что в начале июля возможно снижение боевых действий на украинских территориях. Кроме того, ряд космических событий повлияют на войну в Украине, а страну-агрессор ожидают болезненные преобразования внутри российских властных сил.

Как сообщает "Телеграф", прогноз на ближайшее время для Украины озвучила астролог Марина Скади (Марина Соколова) в комментарии ТСН. По ее словам, пока что влияние на боевые события в нашей стране оказывает планета войны Марс, но совсем скоро он потеряют эту возможность и положение небесных тел для россии будет складываться худшим образом.

Так, Скади прогнозирует, что дв ближайшие пару дней есть вероятность еще более истеричных выходок российской армии. Но совсем скоро ситуация внутри самой россии переменится. По словам астролога, там начнут бороться за власть, что будет мешать самому агрессору.

"В результате запустится процесс самоуничтожения, взаимная ненависть, злоба и страх затмят разум. россия вторглась в нашу страну, но именно это и станет причиной ее падения", — говорит Скади.

Важное космическое событие ожидается 5 июля, во вторник, когда Марс перейдет в знак Тельца. Еще ночью с 4-го на 5-ое июля будет неспокойно: возможны как военные обострения, так и природные катаклизмы – и не только в Украине.

Однако уже после 5 июля, поясняет астролог, энергия Марса потеряет то влияние, которое оказывало на обстановку с войной в Украине в последнее время. По словам Скади, в Украине станет спокойнее, а российские военные станут меньше обстреливать наши территории.

В целом, говорится в прогнозе, российскую армию ожидают большие проблемы: "ресурс закончится и потребуется передышка". Тогда как Украине астролог прогнозирует увеличение поставок нужно вооружения, а этом поможет справиться с оккупантом и вернуть под контроль захваченные территории нашей страны.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Ольга Медвецкая озвучила прогноз касательно войны и не возлагает больших надежд на вступление Украины в различные международные организации. И этому, по ее словам, есть объяснение.