Укр

Переломный момент в войне близок: астролог озвучил прогноз для Украины

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Астролог озвучил прогноз для Украины
Астролог озвучил прогноз для Украины

По словам астролога, наибольшая угроза остается для ряда городов на востоке страны

Положение планет и звезд говорит о том, что с 5 июля в Украине начался переходный этап в плане боевых действий. Это стало возможным после спада активности планеты войны Марса, о которой неоднократно предупреждали астрологи.

Как передает "Телеграф", об этом идет речь в астрологическом прогнозе касательно событий в Украине астролога Дмитрия Урануса. Свое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

Так, астролог пишет, что его предыдущий прогноз сбылся по ряду пунктов. В частности, речь идет о временном превалировании сил противника в таких населенных пунктах, как Северодонецк, Лисичанск и ближайшие села. По словам Урануса, на ситуации с оккупацией сказалась активность планеты Марс и его влияние на Луну. Вместе с тем, астролог рад, что "долготу Бахмута" противник не пересек, то, что удержана он называет большим плюсом. Уранус добавляет, что в июле есть шансы сохранить такое расположение сил.

В данный момент, пишет Уранус, происходит перелом. Это связано с тем, что 5 июля Марс перешел в Телец, а значит потерял предыдущую силу влияния и негатив.

"Думаю, что напор противника на долготу Бахмута должен ослабнуть, а линия фронта около Бахмута стабилизируется. Теперь очень важно не дать противнику приблизится к линии городов Константиновка-Краматорск-Славянск с севера и с юга, чтобы не образовался новый котел", — говорится в прогнозе.

Напомним, о подобном переломе с 5 июля говорила и астролог Марина Скади. Согласно ее прогнозу, энергия Марса пойдет на спад и есть вероятность небольшого затишья. Астролог отмечает, что в Украине станет немного спокойнее, а российские военные будут меньше обстреливать наши территории.

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