Укр

Угроза из Беларуси: таролог спрогнозировала, может ли повториться 24 февраля

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Таролог озвучила прогноз для Украины на июль Новость обновлена 06 июля 2022, 16:28
Таролог озвучила прогноз для Украины на июль

Таролог назвала города Украины, которые в июле окажутся в опасности

В июле Украину ждет череде неожиданных событий, но продолжится поступление необходимого вооружения от партнёров из Запада. Вместе с тем, сохраняется угроза полномасштабного нападения Беларуси, но повторения ситуации, как это было 24 февраля, ждать не стоит.

Как передает "Телеграф", об этом говорит в прогнозе касательно событий в Украине на июль 2022 года таролог Анна Джалтырь на своей странице в Instagram. По ее словам, некоторые действия в этом месяце будут происходить с ускорением и украинцы будут не успевать следить за происходящим. При этом таролог заверила, что украинские защитники будут давать достойный отпор врагу.

Как отмечает таролог, будет сохраняться напряженная обстановка в стране, вероятны обстрелы городов и инфраструктурных объектов, а также запугивание людей. С особой интенсивностью враг будет действовать, по ее словам, в направлении пограничных городов.

"Сильное внимание будет уделено югу нашей страны (Одесса, Николаев, Херсон). Атаки с воздуха не исключены", — говорится в прогнозе.

Джалтырь высказывается и относительно Беларуси, которая, как она считает, стоит перед выбором. По словам таролога, враг под видом белорусов может попытаться снова зайти на северную и западную части Украины. Она уверены, что сил для этого нет, но враг очень коварен.

"Такого повторения, как было 24 февраля, быть не должно. Но жителям областей, которые находятся рядом с Беларусью, нужно также готовиться самостоятельно, например, уметь применять оружие", — сообщила Джалтырь.

Она призвала не поддаваться на провокации и не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог назвала дату освобождения Херсона. По ее словам, территория будет освобождена далеко не в первых рядах и нужно запастись терпением.

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