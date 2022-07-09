Укр

Астролог рассказал, когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Астролог пока не советует беженцам возвращаться домой
Астролог пока не советует беженцам возвращаться домой

Совсем скоро оккупантов на украинских территориях не будет

Положение планет и звезд, которое с 5 июля изменилось из-за спада активности планеты войны Марса, активно влияет и на события в Украине. Известный астролог Влад Росс рассказал, что в этот период у украинцев есть все шансы "выбить" российских оккупантов за пределы наших границ.

Об этом Росс рассказал изданию "УНИАН". Астролог считает, что уже к концу лета ВСУ перейдут в контрнаступление и сумеют "изгнать" россиян с нашей страны.

"В августе будет затмение, поэтому сразу после 1 августа начнется контрнаступление. А в октябре-ноябре Вооруженные силы Украины просто погонят российских оккупантов к их границам", — отметил Влад Росс.

Также астролог добавил, что в ноябре будет складываться благоприятный период для мирных переговоров. Если их начать в этот период, то сложатся они достаточно удачно.

Напомним, рунолог озвучил прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Ранее "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.

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