"Черная полоса" для Украины: астролог предупредила об обострении в войне

Астролог назвала переломную дату в ходе российско-украинской войны

Положение звезд и планет говорит о том, что спустя неделю после полнолуния в июле для Украины может начаться достаточно сложный период в войне. Вместе с тем, эти испытания будут означать перелом в боевых действиях на территории нашего государства и укрепят наши силы и единение.

Как передает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе на июль для Украины астролога Натальи Мун в Instagram. По ее словам, июль и еще август тяжелые, но в каждом месяце есть нюансы.

Как пишет астролог, самое плохое и провокационное для Украины начнется со второй половины месяца, эдакая "черная полоса", обусловленная влиянием "Черной Луны" (Луны) с 15 июля и по 2 августа. С 20 июля, говорится в прогнозе, наступит еще более решающий, и вероятно тяжелый этап для нашей страны, но он станет переломным. Пик астролог прогнозирует в начале августа. По ее словам, этот период способе еще больше объединит Украину и вывести наш народ на более закаленный уровень мужества и силы.

Астролог добавляет, что новолуние "включит новые эмоции", а то, что оно пройдет в знаке Рак, напоминает — обстоятельства хоть и тяжелые, но будут меняться и в результате принесут позитивные события.

Также астролог призвала людей прислушиваться к своей интуиции и делать все от вас зависящее.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи Алексей и Анна Сухановы предупредили о переломном моменте, который поменяет ситуацию с войной в Украине. По их словам, некоторые важные события могут произойти уже в июле.