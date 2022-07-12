Известный экстрасенс рассказал, когда Украина вернет все оккупированные территории

Гордеев уверен, что все территории будут возвращены.

Многие астрологи прогнозируют, что уже в августе российские захватчики начнут уходить с украинской территории, с чем также согласен и известный украинский экстрасенс Макс Гордеев. Он уверен, что война в скоре закончится, и Украина вернет под свой контроль все оккупированные территории и даже Крым.

Более того, Гордеев отмечает, что ВСУ так "увлекутся", что вполне могут вернуть и Белгород. Об этом экстрасенс рассказал в интервью "УНИАН". Также он назвал, как и когда Украина вернет свои города.

"Я уверен, что Украина сможет вернуть все оккупированные территории. И если города мы вернем раньше, то полуостров Крым – до 10 лет. У нас есть силы его забрать раньше, но вопрос опять-таки в людях. Такая же ситуация с Донецком и Луганском" — отмечает Гордеев.

Помимо этого, экстрасенс добавил, что первым из оккупации выйдет Херсон, а Одессе, Николаеву и Киеву беспокоится не нужно, ведь они "освобождены" россиянами не будут. Труднее будет освободить Мелитополь, но и это у ВСУ получится.

Напомним, ранее рунолог озвучил свой прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Ранее "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.