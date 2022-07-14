Астролог рассказала, когда закончится война в Украине

Астролог призвала украинцев не возвращаться домой раньше времени

Астролог Рубина Цыбульская составила свой прогноз и рассказала, когда закончится война в Украине. Эксперт по звездам уверена, что уже через полгода украинцы смогут почувствовать себя спокойно, боевые действия утихнут к концу 2022 года.

Астролог еще раз подтвердила свои предыдущие прогнозы и напомнила, что война в Украине 2022 утихнет к концу года. Таким образом, по ее словам, примерно через шесть месяцев в Украине станет намного спокойнее. Новый прогноз астролог обнародовала на своем YouTube-канале.

"Поэтому осталось нам полгода. Полгода для того, чтобы мы почувствовали себя спокойно", – сказала Цыбульская.

По ее словам, осенью ВСУ смогут освободить многие оккупированные территории. Она призвала украинцев не возвращаться домой раньше времени, а все же дождаться осени.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.