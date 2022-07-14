Пик самых неприятных событий: астролог предупредила об опасной фазе войны в Украине

По словам астролога, лето будет очень тяжелым, но переломным для каждого украинца

Астролог Наталья Власенко, которая ранее назвала четыре возможные даты окончания войны на территории Украины, предупредила о горячей фазе боевых действий. По ее словам, пик опасности наступит уже в пятницу, 15 июля.

Свой прогноз на июль 2022 года для Украины астролог озвучила в Instagram. Она пишет, что влияние на события в нашей стране будет оказывать сильный и вспыльчивый знак Марс.

Для Украины лето будет переломным периодом во многом, говорится в прогнозе. Астролог говорит об опасности для зон развлечений (кино, ТЦ, парки), детских зон (учебные учреждения любого типа — детсад, школа, высшие заведения), а также для "сердца страны" (географический центр или главные города, типа Киева). По ее словам, ожидаются пожары не только в Украине, а и в мире, вероятны крупные катастрофы.

Астролог пишет, что пик самых неприятных событий ожидается с 15 июля по 4 августа.

"Могут быть крупные взрывы, нарушение протоколов, зверства и издевательства, насилие. То, чего все ждали и боялись, может произойти. Самая жара начнется с 31 числа", — говорится в сообщении.

По ее словам, болезненная и смертельная энергия будет влиять на события в Украине до января. Однако сквозь сложные трансформации, пишет астролог, мы сможем прийти к комфорту и безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют в июле и позитивные события в ходе российско-украинской войны. По словам Анны и Алексея Суханова, появится возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты.

В то время, известный астролог Влад Росс озвучил свой прогноз касательно развития боев на территории Украины. По его прогнозу, украинские силы начнут контрнаступательную фазу в августе. Тогда как концу текущего года, считает астролог, часть российских оккупантов уже уйдет с украинской территории.