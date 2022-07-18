Напряженный этап в войне с россией: астролог назвала дату, когда ситуация может поменяться

По словам астролога, впереди украинцев ждет тяжелый этап

Астролог Екатерина Веркеева предупредила о тяжелом периоде для Украины в ближайшее время, о чем, к слову, говорила и ее коллега в астропрогнозе касательно российско-украинской войны накануне. По словам астролога, поменяться ситуация может лишь в августе, уже после предстоящего важного космического события – новолуния.

Такой прогноз для Украины на ближайшее будущее астролог озвучила в Instagram. Веркеева пишет, что основные события месяца будут проходить за закрытыми дверями и большинство из них останутся для нас неизвестными.

Большое внимание, по ее словам, будет сосредоточено на вопросах финансов и ресурсов. Даже если помощь от партнеров не будет достаточно видимой, мы ее получим, заверила астролог. Веркеева сообщает, что ожидаются выплаты для населения, деньги на детей и поддержка бизнеса.

Также в прогнозе говорится об обострении ситуации.

"Что касается наиболее болезненного вопроса (я о военных действиях), то активность существенно увеличится, вероятны существенные потери со стороны наших неадекватных соседей. В этом вопросе многое зависит от времени рождения нашей страны (которое мы не знаем точно), но будем надеяться на наступательные действия", — сообщила астролог.

Она добавила, что речь идет об очень напряженном периоде, поэтому не стоит игнорировать сирены и бывать в местах большого скопления людей. Особое внимание, по ее словам, будут привлекать финансовые, детские и образовательные учреждения.

Также Веркеева напомнила, что новолуние 28 июля может принести очередную попытку переговоров. По ее словам, на Украину, вероятно, будут оказывать давление, возможны манипуляции и даже угрозы.

"Результат мы сможем увидеть (если нам покажут его, конечно) вблизи полной Луны 12 августа", — заявила астролог.

Наиболее кризисными днями месяца она называет 20-22, 25-27, 28 и 30 июля, а также 1-4, 6-8 и 12 августа.

Ранее "Телеграф" писал, что таролог высказалась о судьбе Украины и озвучила прогноз на осень. По ее словам, наша страна однозначно выйдет победителем с войны.