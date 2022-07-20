Сложный период для Украины: астролог рассказала, когда прекратятся активные боевые действия

Точную дату эксперт не называет, однако прогноз достаточно обнадеживает.

Многие астрологи отмечают, что в ближайшее время Украину ждет довольно сложный период в ходе войны против россии. Такого же мнения придерживается и астролог Ангелина Вакулина.

На своей странице в Инстаграм она отметила, что самым сложным временем для нашей страны будет осень. Однако с другой стороны, в это время ВСУ начнут контрнаступление, и будут активно отвоевывать все оккупированные россиянами территории. Из-за этого осень станет периодом активных боевых действий.

Также Вакулина добавила, что уже ближе к зиме ситуация станет легче, и активные боевые действия постепенно будут уменьшаться. Примерно в это же время, а именно в декабре 2022 года, вполне возможно прекратится ракетный террор со стороны рф.

"Прекращение боевых действий можно ждать к декабрю", — отметила Вакулина.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.