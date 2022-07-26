Таролог рассказала, сможет ли Украина вернуть все оккупированные территории: "На время нужно отказаться"

Эксперт отметила, что главное — это не дать оккупантам захватить новые города.

Известный таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова, которая ранее рассказала когда ждать окончательного завершения военного противостояния Украины с рф, составила прогноз, когда все оккупированные территории вновь вернуться в состав нашей родины.

Свой прогноз Пасынкова рассказала в комментарии изданию "УНИАН". Таролог отмечает, что для быстрого и эффективного возвращения своих территорий, Украине на время нужно отказаться от идеи возвращения Крым и Донбасс. В приоритете — возвращение к "границам" до 24 февраля 2022 года.

"Приоритетом для нас должно быть освобождение Харькова, который больше всего интересует оккупантов. Возвращение этого города – почти половина нашей победы. Конечно, все наши города – неотъемлемая часть Украины. Так и будет! Это вопрос только времени и тактики. А потом и Крым, и Донбасс захотят быть с нами" — отметила Пасынкова.

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Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют в июле и позитивные события в ходе российско-украинской войны. По словам Анны и Алексея Суханова, появится возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты.

В то время, известный астролог Влад Росс озвучил свой прогноз касательно развития боев на территории Украины. По его прогнозу, украинские силы начнут контрнаступательную фазу в августе. Тогда как концу текущего года, считает астролог, часть российских оккупантов уже уйдет с украинской территории