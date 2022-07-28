"Назад дороги уже не будет": астролог рассказала, как новолуние повернет ход войны в Украине

По мнению астролога, переломный момент может произойти достаточно скоро

Вопрос о том, когда закончится война в Украине, то и дело поднимают в своих прогнозах украинские астрологи. Так, астролог Катерина Соловьева уверенна, что в течение ближайшего месяца можно ожидать переломный этап в ходе российско-украинского противостояния.

Как пишет на своей странице в Facebook астролог, влияние на события в Украине окажет мощное новолуние. Так называемая золотое новолуние произойдет вечером в четверг, 28 июля. Луна окажется в огненном знаке Льва.

По словам астролога, новолуние так или иначе будет определять действия наших партнёров, врагов и военные события.

"Интересно, что бои будут продолжаться не только на реальном фронте, но и на международной арене между нашими союзниками и нашими противниками. В принципе, это всё уже давно происходит, но сейчас этот процесс ещё больше активизируется и выйдет на новый уровень. Это будет настоящая битва лидеров и титанов дипломатии", — говорится в астропрогнозе.

Как сообщает Соловьева, из-за ретроградного Юпитера могут с новой силой начаться разговоры о перемирии и переговорах с агрессором. Кроме того, отмечает астролог, будут продолжаться активные контакты с нашими союзниками по вопросам восстановления и реформирования системы торговли, коммуникаций и логистики.

В астропрогнозе отмечается, что одна из главных черт Льва – щедрость, но щедрыми будут как зарубежные единомышленники Украины, так и враг и другие оппоненты. Однако положительный момент в том, что на международной авансцене могут появиться активные игроки, которые будут выступать на нашей стороне. Астролог подчеркивает, что несмотря на то, что главная роль сегодня отводится Вооружённым силам Украины, в ближайшие период на первый план также выйдет дипломатия самого высокого уровня.

Отметим, что Лев – это воплощение смелости, мужества, решительности, стойкости, он умеет защищаться, всегда сохраняет чувство собственного достоинства, проявляет великодушие и благородство.

"Наше дневное светило, которое сейчас находится в знаке Льва, проявляет в этом положении свои самые сильные качества, его энергетика просто зашкаливает. Под этим влиянием в течение месяца произойдёт очень важный переломный момент в нашей с вами истории, назад дороги уже не будет", — подытожила Соловьева.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасностях, которые могут возникнуть в августе в Украине. По ее словам, можно ожидать переломного периода в войне.